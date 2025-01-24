Лукашенко помиловал ещё 15 человек

Опубликовано: 24.01.2025 11:22 , Обновлено: 24.01.2025

В пятницу, 24 января, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал очередной указ о помиловании. На этот раз по решению главы государства на смягчение назначенного наказания могут рассчитывать 15 человек, осуждённых за преступления экстремистской направленности и незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили в Администрации Лукашенко, среди помилованных оказались:

8 осуждённых (5 женщин и 3 мужчины) за преступления экстремистской направленности,

7 осужденных (3 женщины и 4 мужчины) за незаконный оборот наркотических средств

Среди обстоятельств, которые могли повлиять на решение о помиловании из принципов гуманности, в пресс-службе Лукашенко упомянули то, у пятерых осуждённых по экстремистским статьям есть дети, а одна из женщин беременна в настоящий момент. Что же до тех, кто получил срок за незаконный оборот наркотиков, то 6 из 7 человек совершили своё преступления в несовершеннолетнем возрасте. У того же осужденного, который совершил преступление во взрослом возрасте, выявили онкологическое заболевание.

[info_b]Согласно официальным данным, за последний год Лукашенко помиловал в общей сложности 293 человека (в их числе - 89 женщин и 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте).[/info_b]

“Каждое помилование - это проявление милосердия, шанс вернуться к нормальной жизни и стать законопослушным членом общества”, - подчеркнули в пресс-службе президента.

Это уже второе президентское помилование с начала 2025 года. Как ранее сообщал Telegraf.news, 18 января, президент помиловал ещё 23 белоруса, которых ранее осудили за “преступления экстремистской направленности”. В пресс-службе главы государства заявили, что все они “написали прошения, признали свою вину и раскаялись”.

Лукашенко помиловал ещё 23 человека, которых ранее осудили за экстремизм