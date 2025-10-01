Минтранс пожаловался на дискриминацию Беларуси в Международной организации гражданской авиации

Опубликовано: 01.10.2025 10:22 , Обновлено: 01.10.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси 1 октября на 42-й Ассамблеи ИКАО (Международной организации гражданской авиации) пожаловалось на дискриминацию со стороны ряда стран - участниц организации.

Белорусская делегация в эти дни принимает участие в заседании 42-й Ассамблеи ИКАО в канадском Монреале, сообщили 1 октября в пресс-службе ведомства. Глава делегации, заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина в своём официальном выступлении выразил “серьёзную озабоченность” из-за “односторонних ограничительных мер дискриминационного характера”, которые, по его словам, предпринимают отдельные государства, в том числе, по отношению к Беларуси.

Дубина пожаловался на “дискриминационный запрет на использование воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов”, а также на отказ некоторых стран предоставлять информацию, критически необходимую для поддержания лётной годности, аэронавигационного и наземного обслуживания.

Представитель белорусского Минтранса подчеркнул, что такие меры “идут вразрез с основными принципами и нормами международного воздушного права” и негативно влияют на безопасность полетов, а также на “устойчивое развитие” мировой гражданской авиации в целом.

Обращаясь к участникам Ассамблеи ИКАО, белорусская делегация призвала государства-члены организации “предпринять все возможные действия, чтобы предотвратить использование странами политизированных дискриминационных ограничительных мер в сфере международной гражданской авиации”.

[inf]Членами ИКАО являются 193 государства, присоединившихся к Чикагской конвенции. В их число входят все страны-соседки Беларуси. [/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая 24 сентября на специальной встрече по климату в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, также призвал страны Запада “прекратить лицемерить” и “покончить с незаконными односторонними санкциями”, увязав этот политический вопрос с проблемой глобального изменения климата.

Рыженков в ООН потребовал прекратить «бойкот» воздушного пространства Беларуси ради климата