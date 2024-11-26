Минский суд признал "экстремистским" аккаунт литовского дипломата в Х
Суд Центрального района Минска признал аккаунт посла по особым поручениям МИД Литвы Аста Андрияускене в соцсети Х "экстремистским материалом". Такое решение вынесли 21 ноября.
“Подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314-й статьей Гражданского процессуального кодекса”, - сказано в республиканском списке экстремистских материалов, который ведет Министерство информации.
Ранее Андрияускене занимала пост временной поверенной в делах в литовском посольстве в Минске.
[info_b]Согласно ч. 2 ст. 19.11 КоАП Беларуси, за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также за ее хранение с целью распространения можно получить штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (от 40 до 1200 рублей) или оказаться на “сутках”.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве юстиции напомнили белорусам, за какие действия в Telegram можно получить “уголовку” и попасть в один “публичный список”.
«Попадет в публичный список» — В Минюсте предупредили, кому из белорусских пользователей Telegram грозит «уголовка»