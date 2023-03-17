Минский суд приговорил сотрудниц «ТУТ БАЙ МЕДИА» к 12 годам тюрьмы

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Опубликовано: 17.03.2023 15:23 , Обновлено: 17.03.2023

В Минском городском суде 17 марта огласили приговор по уголовному делу против сотрудниц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» (признано в Беларуси экстремистской организацией). Двум из них дали по 12 лет колонии.

Так, гендиректора Людмилу Чекину и главного редактора художественно-редакционного отдела Марину Золотову приговорили к 12 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Кроме того Чекиной добавили штраф в размере 1000 базовых величин в сумме 37 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Обновлено В свою очередь уголовное дело против главного редактора политико-экономического блока новостей художественно-редакционного отдела Ольги Лойко, редактора Елены Толкачевой и юрисконсульта Екатерины Ткаченко приостановили «производством по делу до их розыска» . Госагентство БелТА сообщило, что «они скрылись».

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Отметим, что под стражей находятся только Чекина и Золотова. Остальные были под поручительством и в суд не приходили. 9 января 2023 года их объявили в розыск, сообщали государственные СМИ.

Фото с заседания 17 марта/tochka.by

Чекину, Золотову, Лойко и Толкачеву обвиняли по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов), ст. 130 (разжигание социальной вражды или вражды), ст. 361 (призывы к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) Уголовного кодекса.

Ткаченко — по ст. 243 и арт. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Согласно обвинению, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» незаконно получало льготы ПВТ. Размер недоплаченных в 2019-2021 годах налогов оценили в более 3 млн рублей.

Еще девять фигурантов дела «полностью признали вину, возместили нанесенный преступлением ущерб и заявили ходатайства об освобождении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 88-1 УК», писало госагентство БелТА.

Напомним, 7 октября 2021 года Следственный комитет заявил, что возбудил уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» по ч.3 ст.130. Еще ранее, 18 мая Комитет госконтроля заявил, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК.

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