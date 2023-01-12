Минский суд приговорил экс-министра Дрожжу к 7,5 годам тюрьмы
Минский городской суд вынес приговор бывшему министру лесного хозяйства Беларуси Виталию Дрожже. Ему дали 7,5 лет колонии.
Дрожжу признали виновным в получении взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса.
Стало известно, за что судят экс-министра лесного хозяйства Дрожжу
При этом, как пишет Sputnik, год ему убрали по амнистии. Поэтому он будет отбывать в исправительной колонии усиленного режима 6,5 лет.
Напомним, согласно материалам дела, чиновник получил 30 тысяч долларов от неназванного иностранного Общества с ограниченной ответственностью (ООО).
По информации госагентства БелТА, свою вину он признал полностью.
Виталия Дрожжу задержали в середине апреля 2022 года. А в начале мая Лукашенко подписал указ об освобождении его от должности министра лесного хозяйства Беларуси «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».