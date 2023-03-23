Минский суд приговорил экс-главу президентского пула к 3 годам тюрьмы

Опубликовано: 23.03.2023 11:17 , Обновлено: 23.03.2023

Минский городской суд 23 марта приговорил бывшего главу пула Александра Лукашенко на гостелеканале ОНТ Дмитрия Семченко к трем годам колонии общего режима. Такой срок и требовал прокурор.

Семченко обвинили в разжигании социальной вражды и розни по части ч.1 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси. Государственный обвинитель заявляла, что «совершенное преступление относится к преступлениям против мира и безопасности человечества», передает госагентство БелТА.

Как ранее рассказывали в Генеральной прокуратуре, журналист с 2020 года опубликовал в неназванных телеграм-каналах посты, «направленные на формирование у общественности неприязни и ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и представителям власти».

[info_b]Дмитрия Семченко задержали 15 сентября 2022 года. Сначала ему дали 15 суток ареста по статье 19.1 КоАП о мелком хулиганстве. Затем осудили еще раз, уже на 13 суток ареста за «экстремистские материалы» в его соцсетях. 13 октября Семченко должен был выйти на свободу. Но этого не произошло.[/info_b]