Минский суд оставил в силе приговор главе ОГП Козлову

Опубликовано: 31.01.2023 15:43 , Обновлено: 31.01.2023

Минский городской суд 31 января рассмотрел кассационную жалобу на приговоры главе Объединенной гражданской партии (ОГП) Николаю Козлову и другим лидерам.

Судья решил оставить приговор без изменений.

Напомним, 3 ноября суд Первомайского района Минска дал:

главе ОГП Николаю Козлову — 2,5 года колонии;

лидеру минской организации ОГП Оксане Алексеевой — 1,6 лет лишения свободы

экс-зампредседателю ОГП Антонину Ковалеву — 1 год лишения свободы.

Членов ОГП задержали 27 июля. Следственный комитет обвинил их в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК) в августе 2020 года.