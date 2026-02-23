Минск назвал «сумасшествием» мечты главы Минобороны Великобритании

Опубликовано: 23.02.2026 14:51 , Обновлено: 23.02.2026

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил в понедельник, что считает «сумасшествием» признание министра обороны Великобритании Джона Хили о переброске британских войск в Украину.

«Это сумасшествие. Это очередное сумасшествие некоторых западных политиков. Великобритания вообще в числе лидеров, кто баламутит всю мировую повестку, и думают не о мире, а о войне», — заявил Александр Вольфович.

В последнее время некоторые страны Европы и сама Украина активно обсуждают размещение западных войск.

Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть на границе с Беларусью войска из стран НАТО (Организации Североатлантического договора). Он назвал конкретные страны, которые могли бы прислать своих военных — балтийские.

В свою очередь, на днях глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили в колонке для газеты The Daily Telegraph написал, что выступает за ввод миротворческих войск в Украину.

«Я хочу быть министром обороны, который разместит британские войска в Украине, потому что это будет означать, что война наконец завершилась… Это будет означать, что мы согласовали мир в Украине, а безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине», — сказал Хили.

Зеленский предложил разместить войска НАТО на границе Украины с Беларусью