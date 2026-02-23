Зеленский предложил разместить войска НАТО на границе Украины с Беларусью

Опубликовано: 23.02.2026 11:10 , Обновлено: 23.02.2026

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть на границе с Беларусью войска из стран НАТО (Организации Североатлантического договора). Он назвал конкретные страны, которые могли бы прислать своих военных.

По мнению Зеленского, на границе с Беларусью со стороны Украины могли бы стоять военные из стран Балтии (Литвы, Латвии и Эстонии). Однако власти этих стран пока не соглашаются на такое предложение.

Для Беларуси такия изменения не стали бы неожиданностью и чем-то новым. Кроме границ России и Украины, на остальных рубежах и так расположены войска НАТО. А в той же Литве строится база для бронетанкового подразделения из Германии.

Также Владимир Зеленский заявил, что в случае успеха мирных переговоров с Россией на линии разделения могли бы быть размещены войска европейских стран. Впрочем, по его словам, такая идея не нашла позитивного отклика у союзников.

«На первой линии никто не хочет стоять. Украинцы хотели бы, чтобы на первой линии с нами стояли партнеры. Например, поляки не подтверждали свою готовность, но если бы Польша предложила свое присутствие во Львове, то нам это не нужно. Лучше тогда предоставлять свою логистику, в конце концов мы бы пришли к тому, чтобы из соседней страны над нами могли сбивать воздушные цели», — заявил Зеленский.

Напомним, что только Британия и Франция заявили о готовности предоставить по одной бригаде для размещения в Украине. Но где они будут расположены, Зеленский не уточнил. В то же время в Париже и Лондоне не раз говорили, что их военные могли бы быть размещены в глубине Украины и подальше от линии разделения.

На днях глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили в колонке для газеты The Daily Telegraph написал, что выступает за ввод миротворческих войск в Украину.