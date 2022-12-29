МИД Беларуси потребовал от украинского посла наказать виновных за падение ракеты

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Опубликовано: 29.12.2022 19:36 , Обновлено: 29.12.2022

В пресс-службе МИД Беларуси сообщили, что вызвали посла Украины Игоря Кизима, чтобы заявить "решительный протест" из-за падения в Беларуси ракеты С-300 во время массированного российского удара по территории Украины.

В МИД Беларуси выказали уверенность, что упавший боеприпас - украинский. Там заявили, что ракета была специально запущена в сторону Беларуси.

“Белорусская сторона потребовала незамедлительно провести тщательное расследование обстоятельств запуска ракеты, наказать виновных и принять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям”, - заявили в МИД Беларуси.

Тем временем, в Следственном комитете Беларуси рассказали, что установили, что обломки принадлежат ракете С-300. Однако откуда она взялась в поле не сказали и Украину не упоминали:

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