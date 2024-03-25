Минобороны снова объявило о вызове белорусов на сборы. Кому приготовиться на этот раз?

Опубликовано: 25.03.2024 13:04 , Обновлено: 25.03.2024

В Министерстве обороны Беларуси рассказали, что в стране продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей. В связи с этим ожидается новый призыв военнообязанных из запаса.

В пресс-службе сообщили, что к выполнению задач готовится 120-ая зенитная ракетная бригада Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В ходе проверки белорусам предстоит:

подготовить оружие, военную и специальную технику;

выполнить боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Кроме того, военнообязанные должны будут отработать практические навыки боевой работы “по широкому спектру воздушных целей”, рассказали в Министерстве обороны.

По итогам проведённых сборов руководство должно оценить навыки командиров по управлению личными составами.

Ранее Тelegraf.news писал, что Министерство обороны показало фотографии с лагерного сбора с артиллерийскими и ракетными подразделениями Северо-Западного оперативного командования на полигоне “Осиповичский”. Сбор организовали, чтобы артиллеристы и ракетчики повысили полевую выучку и слаженность, а также обучились профессиональным навыкам, которые необходимы в боевых условиях.

Запуск ракет и выстрелы артиллерии. Минобороны Беларуси показало фото с лагерного сбора подразделений ВС