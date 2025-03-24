Минобороны предупредило белорусов о военной технике на дорогах и ударных дронах и авиации в небе

Опубликовано: 24.03.2025 14:52 , Обновлено: 24.03.2025

Министерство обороны в понедельник, 24 марта, объявило о начале проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси. Соответствующее поручение Государственному секретариату Совета безопасности стран дал президент Александр Лукашенко.

В связи с проведением проверки боеготовности белорусов предупредили о том, что на дорогах общего пользования и на отдельных участках местности на время проведения проверки могут передвигаться военная техника, из-за чего могут вводить временные ограничения на движение гражданского транспорта.

Кроме того, белорусов предупредили, что в ходе нынешней проверки военные планируют задействовать военную авиацию, а также ударные и разведывательные дроны. В Минобороны пояснили, что это необходимо “для создания обстановки приближенной к боевой с учетом опыта современных военных конфликтов”.

На базе какой из белорусских областей планируется проводить нынешнюю проверку, в оборонном ведомстве не уточнили. Там лишь сообщили, что личному составу одной из воинских частей предстоит “выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач”. Он, в числе прочего, предполагает следующие мероприятия:

загрузку материальных средств,

выдвижение на один из полигонов Вооруженных Сил,

инженерное оборудование, маскировка, охрана и оборона в назначенном районе,

контрольные стрельбы из штатного вооружения.

Ранее Telegraf.news рассказал, что военную технику можно также ежедневно увидеть на столичной кольцевой - один из её участков с 17 марта начали перекрывать на 2 часа дважды в день для обеспечения проезда на учебный полигон механизированной колонны, которая планирует участвовать в военном параде в День Победы, 9 мая. Тренировки проходят, как и в прошлом году, на аэродроме Липки.

Минобороны предупредило о двухчасовых ограничениях движения по минской кольцевой с 18 марта