Минобороны предупредило о двухчасовых ограничениях движения по минской кольцевой с 18 марта

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Опубликовано: 17.03.2025 10:41 , Обновлено: 17.03.2025

Министерство обороны 17 марта объявило о начале тренировок техники механизированной колонны, которая планирует участвовать в военном параде в День Победы, 9 мая. Тренировки будут проходить, как и в прошлом году, на аэродроме Липки, куда они будут добираться в том числе по столичной кольцевой (МКАД). В ведомстве рассказали, на каком именно участке МКАД на время передвижения колонны будут вводиться временные ограничения.

Тренировки планируют начать уже во вторник, 18 марта . В то время, когда колонны техники будут идти к месту проведения тренировок и обратно, ограничивать движение будут на следующих участках:

с 04:50, ориентировочно на час - до момента перемещения техники: ул.Основателей – ул.Стариновская – ул.Франциска Скорины – внешнее кольцо МКАД – поворот к ЖК «Зелёная гавань» – автомобильная дорога к аэродрому Липки.;

с 19:50, ориентировочно на час - до момента перемещения техники: аэродром Липки – внешнее кольцо МКАД – ул.Франциска Скорины – ул.Стариновская – ул. Основателей.

Схема передвижения колонны военной техники на МКАД

В ведомстве призвали автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок через этот участок МКАД.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году, в честь 80-летия Великой Победы в Минске планируется “принципиально новое” празднование 9 Мая. Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооружённых Силах генерал-майор Леонид Касинский назвал “замысел” парада “масштабным” и рассказал, что в этом году на нём будет представлено 24 расчёта и воздушных суда.

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