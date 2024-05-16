Минобороны пообещало впервые привезти на парад в Минске ракетные комплексы "Искандер-М"

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Опубликовано: 16.05.2024 14:18 , Обновлено: 16.05.2024

Министерство обороны Беларуси пообещало впервые привезти на парад в честь Дня Независимости, который отмечают в Беларуси 3 июля, оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Ранее эти комплексы на подобных мероприятиях не выставлялись на обозрение общественности.

О планах представить “Искандеры” на параде в ведомстве сообщили в четверг, 16 мая, рассказывая о первой тренировке парадных расчетов механизированной колонны, которую в этот день провели на аэродроме “Липки” под Минском.

По данным ведомства, в тренировке приняли участие порядка 300 единиц колесной и гусеничной техники из различных подразделений Вооруженных сил и МВД Беларуси. Традиционно на параде пообещали представить “перспективные образцы вооружения и техники”, которые были разработаны белорусскими военно-промышленными предприятиями.

[info_b]“Искандер-М” - модульный многофункциональный ракетный комплекс сухопутных войск российского производства. Дальность действия комплекса составляет 500 км. В работе комплекса могут использоваться как обычные баллистические ракеты, так и ядерные боеголовки.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что из-за репетиций праздничного парада в Минске пообещали каждые вторник и четверг в определённых районах столицы вводить временные ограничения на движение всех видов транспорта - для обеспечения проезда колонн военной техники.

Каждый вторник и четверг. Минобороны предупредило об ограничении движения в Минске из-за колонн военной техники. Где именно?