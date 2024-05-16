Минобороны пообещало впервые привезти на парад в Минске ракетные комплексы "Искандер-М"
Министерство обороны Беларуси пообещало впервые привезти на парад в честь Дня Независимости, который отмечают в Беларуси 3 июля, оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Ранее эти комплексы на подобных мероприятиях не выставлялись на обозрение общественности.
О планах представить “Искандеры” на параде в ведомстве сообщили в четверг, 16 мая, рассказывая о первой тренировке парадных расчетов механизированной колонны, которую в этот день провели на аэродроме “Липки” под Минском.
По данным ведомства, в тренировке приняли участие порядка 300 единиц колесной и гусеничной техники из различных подразделений Вооруженных сил и МВД Беларуси. Традиционно на параде пообещали представить “перспективные образцы вооружения и техники”, которые были разработаны белорусскими военно-промышленными предприятиями.
[info_b]“Искандер-М” - модульный многофункциональный ракетный комплекс сухопутных войск российского производства. Дальность действия комплекса составляет 500 км. В работе комплекса могут использоваться как обычные баллистические ракеты, так и ядерные боеголовки.[/info_b]
Ранее Telegraf.news сообщил, что из-за репетиций праздничного парада в Минске пообещали каждые вторник и четверг в определённых районах столицы вводить временные ограничения на движение всех видов транспорта - для обеспечения проезда колонн военной техники.
Каждый вторник и четверг. Минобороны предупредило об ограничении движения в Минске из-за колонн военной техники. Где именно?