Минобороны пообещало отпустить военнобязаных белорусов домой с "ценными подарками". Но не всех

Опубликовано: 02.05.2023 14:30 , Обновлено: 02.05.2023

Министерство обороны Беларуси сообщило 2 мая, что с этого дня призванные на учения из запаса белорусы смогут отправиться домой.

“С сегодняшнего дня военнообязанные, принимающие участие в проверке боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь, начинают отправляться домой”, - сообщили в ведомстве. По всей видимости, процесс будет постепенным.

В Минобороны пообещали, что наградят показавших высокие результаты “ценными подарками”. Что это будет, в ведомстве не уточнили.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве обороны сообщили, что на полигонах Беларуси началась финальная фаза бригадного тактического учения, а потом объявили о ее окончании. Она как раз должна была завершить весенние приготовления и сборы военнообязанных.

Подавлять и отступать. В Беларуси началась финальная фаза масштабных бригадных учений