Подавлять и отступать. В Беларуси началась финальная фаза масштабных бригадных учений

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Опубликовано: 01.05.2023 11:38 , Обновлено: 01.05.2023

В министерстве обороны сообщили, что на полигонах Беларуси началась финальная фаза бригадного тактического учения. Она должна завершить весенние приготовления и сборы военнообязанных.

В качестве примера, что делают на таких учениях, в министерстве обороны рассказали, что на одном из полигонов “в ходе оборонительного боя танковые подразделения подавили наступающие силы условного противника”. В ведомстве уточнили, что военнообязанных белорусов, призванных на сборы, посадили на танки Т-72Б и боевые машины пехоты БМП-2.

“Также в розыгрыше принимали участие и артиллерийские подразделения. Они точным огнем поразили живую силу и бронетехнику условного противника”, - рассказали в Минобороны.

Генерал-майор Павел Муравейко утверждает, что “созданная в вооруженных силах система боевой и мобилизационной готовности работает достаточно не плохо”, говоря о качестве действий призванных на сборы белорусов.

В Минобороны рассказали, что учили военных и правильно отступать:

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“В ходе учений широко применяются беспилотные летательные аппараты, системы передачи информации с пунктов управления на командные пункты батальонов. Также используются новые, разработанные отечественным военно-промышленным комплексом, средства для передачи информации, контроля воздушной обстановки, новые образцы разведывательной техники, современные элементы поражения и прицелы, которые способствуют выполнению задач военнослужащими”, - уточнил генерал.