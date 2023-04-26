Минобороны Польши обвинило белорусов в рассылке странных СМС и писем полякам

Опубликовано: 26.04.2023 09:26 , Обновлено: 26.04.2023

В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что граждане страны начали получать странные сообщения, которые касаются боев в Украине. И обвинили в этом белорусских хакеров.

По информации одного из подразделений ведомства, полякам приходят письма с призывом вступать в литовско-польско-украинскую бригаду Великий гетман Константин Острожский. Она якобы должна участвовать в боевых действиях на территории Украины. Как пишет Onet, в бригаде опровергли эти сообщения и не ведут набор.

[info_b]Литовско-польско-украинская имени Великого гетмана Константина Острожского — отдельная бригада трёхполкового состава стран Люблинского треугольника, которая предназначена для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях (в том числе, в операциях, проводимых под эгидой ООН, ЕС и НАТО).[/info_b]

«Наблюдаемая кампания по дезинформации ведется одновременно по нескольким каналам. Такая деятельность соответствует более ранним нарративам относительно прямого участия Польши в войне в Украине. Ложная информация доходит до получателей через: SMS-сообщения, электронную почту, мессенджер Telegram», — сообщили официальные польские лица.

При этом в Минобороны Польши обвинили в проведении выше описанной кампании «белорусскую [хакерскую] группировку UNC1151».

Что говорит Минск?

В Беларуси эту информацию на момент написания новости не комментировали.

Как ранее писал Телеграф, в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что «самым серьезным образом опасаются агрессивных действий польского руководства». Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз утверждает, что в Польше «финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию».

В МИД Беларуси объяснили, каких «агрессивных действий Польши» опасаются