Минобороны объявило сбор теробороны и народных ополченцев в двух районах Беларуси

Опубликовано: 12.05.2026 09:06 , Обновлено: 12.05.2026

Министерство обороны объявило во вторник, 12 мая, начало плановых учебных сборов для военнообязанных, включаемых в состав территориальных войск (теробороны). Мобилизацию объявили сразу в двух районах Витебской области.

На этот раз учебные сборы организовали для теробороны Лепельского и Чашникского районов Витебщины. Как долго продлятся нынешние учения, в Минобороны не уточнили.

Как пояснили в военном ведомстве, участников теробороны ждёт комплекс стандартных мобилизационных мероприятий. В рамках них сформированные органы управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск должны будут отработать процедуру:

приема военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с местной базы мобилизационного развертывания;

восстановления навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными;

подготовки участников теробороны к выполнению поставленных перед ними задач.

В рамках нынешних учений планируется отработка навыков сотрудниками территориальных органов внутренних дел совместно с добровольцами народного ополчения.

Напомним, Совет министров утвердил порядок формирования и обеспечения народного ополчения в Беларуси в конце 2023 года. В нём прописали не только кто и как будет проводить отбор добровольцев в отряды ополченцев, но и важные критерии, из-за которых в народное ополчение могут не взять, а также условия отказа в зачислении.

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