В Минобороны объявили о сборе военнообязанных белорусов. Кому и где приготовиться?
Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале сообщило о проведении учебного сбора с военнообязанными территориальных войск в одном из регионов страны.
Согласно сообщению, сбор проведут в Вороновском районе Гродненской области с 14 марта по 5 апреля. Его цель - повысить навыки должностных лиц райисполкома в формировании воинских частей территориальных войск, а военнообязанных – в выполнении задач по предназначению.
В ходе сбора запланировали:
- прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с использованием ресурсов местной базы мобилизационного развертывания,
- восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными,
- подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением,
- а также формирование, подготовку и применение отряда народного ополчения, обучение должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов данным вопросам.
В Минобороны добавили, что этот сбор плановый.
Ранее Телеграф публиковал фото с тактического учения подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
Танковый взвод и минометные расчеты. Минобороны Беларуси показало кадры стрельбы артиллерии