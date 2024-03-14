В Минобороны объявили о сборе военнообязанных белорусов. Кому и где приготовиться?

Опубликовано: 14.03.2024 11:57 , Обновлено: 14.03.2024

Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале сообщило о проведении учебного сбора с военнообязанными территориальных войск в одном из регионов страны.

Согласно сообщению, сбор проведут в Вороновском районе Гродненской области с 14 марта по 5 апреля. Его цель - повысить навыки должностных лиц райисполкома в формировании воинских частей территориальных войск, а военнообязанных – в выполнении задач по предназначению.

В ходе сбора запланировали:

прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с использованием ресурсов местной базы мобилизационного развертывания,

восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными,

подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением,

а также формирование, подготовку и применение отряда народного ополчения, обучение должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов данным вопросам.

В Минобороны добавили, что этот сбор плановый.

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