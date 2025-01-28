Минобороны начало учения теробороны в одной из областей Беларуси. Сколько дней продлятся?

Опубликовано: 28.01.2025 09:07 , Обновлено: 28.01.2025

Министерство обороны 28 января начало тактические учения при участии воинских частей и подразделений территориальных войск и сил территориальной обороны Гомельского района Гомельской области. По планам ведомства, в них также задействуют инженерные подразделения Вооруженных сил.

Судя по информации Минобороны, данные учения будут краткосрочными и продлятся три дня - с 28 по 30 января. В качестве целей учений ведомство определило следующее:

усовершенствование навыков командиров по управлению подчиненными подразделениями территориальных войск,

обучение личного состава подразделений выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны,

отработка взаимодействия с другими воинскими частями Вооруженных сил.

Согласно планам Минобороны в рамках учений будут отработан порядок обеспечения подразделений территориальных войск боеприпасами, а также рассмотрены вопросы организация их рассредоточения и хранения в районе выполнения учебно-боевых задач.

Кроме того, участники учений будут отрабатывать навыки ведения разведки районов вероятного нахождения противника, маршрутов его выдвижения, организации засадных действий, а также взаимодействия с подразделениями территориальных войск для содержания и прикрытия позиций и мест выполнения задач минно-взрывными и невзрывными заграждениями.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в середине января жителей двух десятков деревень и посёлков в Гомельской области предупредили об “абсолютно безопасных” взрывах, которые могут проводиться вблизи их населённых пунктов до конца месяца.

Жителей 21 деревни на Гомельщине предупредили об «абсолютно безопасных» взрывах до конца января