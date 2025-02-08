Минобороны Беларуси начало призывать на сборы военнослужащих из запаса. Какие штрафы за неявку по повестке?

Опубликовано: 08.02.2025 16:25 , Обновлено: 08.02.2025

Министерство обороны сообщило о начале укомплектования воинских частей военнослужащими из запаса в ходе проверки боевой готовности Вооруженных сил, объявленной в начале месяца. Городские и районные военкоматы уже разослали повестки и начали прием военнослужащих. Посмотрели, какие штрафы предусмотрены для тех, кто проигнорирует повестку.

В субботу, 8 февраля оборонное ведомство отчиталось о том, что первые группы вызванных по повесткам военнослужащих уже убыли в воинские части для “боевого слаживания” в составе подразделений.

Как пояснил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Шальпук, участникам проверки предстоит пройти переобучение и поработать с новой техникой, а также восстановить навыки, приобретённые за время прохождения срочной военной службы.

Рассылать повестки военкоматы начали с 3 февраля, однако на сборы военнообязанным дали несколько дней, в том числе, чтобы взять выходные на работе. Согласно действующему законодательству, на время сборов за человеком не только сохраняется место работы, но и средняя зарплата в полном объёме. Кроме этого, оборонное ведомство обеспечивает военнообязанных на время сборов дополнительное денежное довольствие.

Что грозит тем, кто не явится на сборы?

Согласно действующему законодательству, обновлённому весной прошлого года, за неявку в военкомат по повестке в Беларуси могут привлечь к административной или уголовной ответственности - как уклониста от военной службы. Штраф могут выписать по статье 26.1. КоАП РБ: Неявка на мероприятия по призыву — от 10 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня).

За уклонение от мероприятий по призыву предусмотрена и уголовная ответственность (по статье 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Так, если призывник умышленно причинит себе телесное повреждение, симулирует болезнь или пойдёт на подлог документов, которые позлят ему избежать призыва, ограничиться штрафом или общественными работами уже не получится. В этом случае закон предусматривает более суровое наказание - в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что с прошлого года Минобороны разрешили использовать не только традиционные бумажные, но и электронные повестки: в период мобилизации и в военное время SMS-сообщение от военкомата приравнивается к бумажной повестке.

Белорусов обязали являться по SMS-повесткам в военкоматы, иначе — штраф

Ранее Telegraf.news рассказал, что в связи с этим Министерство обороны Беларуси в апреле 2024 года призвало всех военнообязанных белорусов ознакомиться со списком “альфа-имен”. В ведомстве уточнили, что на сообщения от таких абонентов отвечать будет не надо, но реагировать обязательно.