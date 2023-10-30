Минобороны Литвы предложило запретить военным ездить в Беларусь

Опубликовано: 30.10.2023 13:55 , Обновлено: 30.10.2023

Министр обороны Арвидас Анушаускас предлодил Сейму одобрить поправку, согласно которой литовским военным будет запрещено посещать Беларусь, сообщило агенство BNS.

«Службы разведки и безопасности России и Беларуси ведут активную разведывательную деятельность в отношении граждан Литвы, посещающих территории этих стран. Поездки литовских военнослужащих в эти страны повышают вероятность и риск вербовки и других враждебных действий по отношению к ним», — пояснили авторы поправки ее необходимость.

Ранее Телеграф сообщил, что главный советник президента Литвы Кястутис Будрис утверждает, что Литва де-факто уже применила такие же, как к россиянам, ограничения к гражданам Беларуси на границе. По его словам, Государственная пограничная служба (ВСАТ) уже проводит опросы прибывающих в страну белорусов, также ограничена выдача виз.

Литва «де-факто» ввела против белорусов ограничения на границе — Будрис