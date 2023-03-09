Минобороны Беларуси привело в боеготовность механизированное соединение

Опубликовано: 09.03.2023 10:58 , Обновлено: 09.03.2023

Министерство обороны Беларуси 9 марта объявило о приведении в боевую готовность одного из механизированных соединений.

А именно — механизированное соединение Северо-западного оперативного командования.

По информации пресс-службы военного ведомство, его «приводят в готовность к выполнению задач по предназначению». Каких именно — там не уточнили.

Напомним, двумя днями ранее Александр Лукашенко заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского “гнидой” и что тот бросил ему вызов. Все из-за атаки на российский военный самолёт А-50 в Мачулищах под Минском.

«Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», — сказал Александр Лукашенко, уточнив, что Беларусь все равно не собирается воевать с Украиной. По его словам, украинцы хотят втянуть Минск в войну с Киевом «по команде американцев».

Лукашенко назвал Зеленского «гнидой» и пообещал ответить — «Вызов брошен»