Минобороны Беларуси пообещало закрыть дороги из-за передвижения военных

Опубликовано: 14.12.2022 11:22 , Обновлено: 14.12.2022

В Министерстве обороны Беларуси предупредили о временном ограничении движения для гражданского транспорта по некоторым дорогам и участкам местности 14 декабря.

Дело в том, что в рамках внезапной проверки боеготовности планируется переброска техники и военных.

Так, подразделения СНР из состава 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад должны промаршировать на полигоны, «в том числе с преодолением водных преград».

А в назначенных местах войска начнут выполнять поставленные учебно-боевые задачи.

Например, передвижение военных колонн запланировано в Бресте. В местном военкомате предупредили, что 14 декабря с 11:00 будет ограничено движение по улицам Пионерская, Московская, 28 июля, Варшавское шоссе, Ковельская.