Минобороны Беларуси показало штурм населенного пункта танками

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📷 Фото

Опубликовано: 27.03.2024 16:46 , Обновлено: 27.03.2024

Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале опубликовало кадры с тактического учения подразделений Вооруженных Сил страны.

Двустороннее батальонное тактическое учение с подразделениями войск Западного оперативного командования организовали на 230-м общевойсковом полигоне в Брестской области.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Войска показали штурм населенного пункта, в ходе которого задействовали артиллерийские подразделения и применили беспилотные авиационные комплексы.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Также военнослужащие установили минно-взрывные заграждения и задействовали подвижную акустическую установку “для деморализации условного противника”.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Ранее Telegraf.news публиковал фоторепортаж с лагерного сбора артиллерийских и ракетных подразделений ВС Беларуси.

Запуск ракет и выстрелы артиллерии. Минобороны Беларуси показало фото с лагерного сбора подразделений ВС