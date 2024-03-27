Минобороны Беларуси показало штурм населенного пункта танками
Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале опубликовало кадры с тактического учения подразделений Вооруженных Сил страны.
Двустороннее батальонное тактическое учение с подразделениями войск Западного оперативного командования организовали на 230-м общевойсковом полигоне в Брестской области.
Войска показали штурм населенного пункта, в ходе которого задействовали артиллерийские подразделения и применили беспилотные авиационные комплексы.
Также военнослужащие установили минно-взрывные заграждения и задействовали подвижную акустическую установку “для деморализации условного противника”.
Ранее Telegraf.news публиковал фоторепортаж с лагерного сбора артиллерийских и ракетных подразделений ВС Беларуси.
Запуск ракет и выстрелы артиллерии. Минобороны Беларуси показало фото с лагерного сбора подразделений ВС