Минобороны Беларуси показало ритуал с "Орешником"

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Опубликовано: 30.12.2025 15:14 , Обновлено: 30.12.2025

Министерство обороны Беларуси 30 декабря выложило в своём официальном Telegram-канале полуминутный ролик, в котором продемонстрировали, как его назвали "ритуал заступления на боевое дежурство" российского ракетного комплекса "Орешник".

О том, что российский “Орешник” уже в Беларуси, недавно заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Тогда же министр обороны Беларуси Виктор Хренин пообещал его показать широкой публике, как только комплекс будет поставлен на боевое дежурство.

И вот, как заявили в Минобороны Беларуси, это произошло. В ролике, опубликованном ведомством, об этом заявляет почему-то российский, а не белорусский военачальник - некий неназванный заместитель командира войсковой части Вооруженных сил России (его имя ни в титрах ролика, ни в сообщении пресс-службы ведомства не уточняются).

По его словам, специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса уже завершили переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах и “своевременно” приступили к боевому дежурству.

“Личный состав слажен, расчеты подготовлены, боевое дежурство организовано и ведется в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы патрулирования, проводится разведка новых районов. На них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном, еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке, тактико-специальной подготовке”, - заявил представитель российских военных.

Места расположения комплекса, разумеется, в Минобороны не уточнили, заявив лишь, что ракетный дивизион “выполняет задачи боевого дежурства в назначенных районах” Беларуси. Не показали и сами ракеты - лишь военную технику, на которой обычно перевозят снаряды, а также личный состав ракетного дивизиона.

По информации белорусского Минобороны, “Орешник” способен поражать цели на расстоянии до 5000 км и нести не только обычный, но и специальный (то есть ядерный) снаряд. При этом сам комплекс подвижный, поэтому запуск ракеты может выполнять из любой точки маршрута боевого патрулирования.

Напомним, «Орешник» — это российский экспериментальный подвижный ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности. По оценкам некоторых военных экспертов, «Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж».

Лукашенко объявил о прибытии в Беларусь «Орешника»

28 ноября 2024 года Путин объявил, что «Орешник» поставлен на серийное производство российскими заводами. И только 1 августа 2025 года он же сообщил о том, что произведен первый серийный комплекс «Орешник», и он уже поставлен в войска. Однако со сроками вышла путаница. Потому что в декабре Путин заявил, что “Орешник” поступит на боевое дежурство только до конца года.