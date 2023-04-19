Минобороны Беларуси объявило о переброске части зенитных-ракетных войск

Опубликовано: 19.04.2023 15:29 , Обновлено: 19.04.2023

В Министерстве обороны Беларуси 19 апреля сообщили о начале тактического учения с одним из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО.

Там отметили, что его проводят «в соответствии с планом подготовки по предназначению». Учение должно продлиться 4 дня — до 22 апреля.

Во время этого военные должны:

«совершить марш в назначенные районы»;

выполнить несколько учебно-боевых задач по «прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника».

Ранее Телеграф писал, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин пообещал 14 апреля, что в армию начнут снова призывать из запаса военнообязанных. «Это не последняя проверка такого масштаба», — сказал он.

В Минобороны пообещали новый призыв военнобязаных белорусов на сборы. Когда?