Минобороны Беларуси начало внезапную проверку боеготовности в Военной академии

Опубликовано: 06.02.2023 12:38 , Обновлено: 06.02.2023

В учреждении образования «Военная академия» Беларуси 6 февраля начали внезапную проверку боевой готовности.

Это произошло по решению министра обороны, сообщили в ведомстве. Больше подробностей о том, для чего и как будет осуществляться проверка, там не сообщили.

Ранее такая же проверка прошла в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

К слову, в середине декабря 2022 Минобороны проводило «внезапную» проверку боеготовности белорусских войск. Завершилась она спустя 7 дней. По стране перемещали технику, а в некоторых местах перекрывали дороги.

А уже в начале января 2023 года Комитет государственной безопасности (КГБ) начал проверять госорганы в Минской и Витебской областях на «готовность к реагированию и взаимодействию на акты терроризма».