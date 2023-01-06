КГБ начал проверку госорганов Беларуси

Опубликовано: 06.01.2023 13:34 , Обновлено: 06.01.2023

Комитет государственной безопасности (КГБ) с 5 января начал проверять госорганы в Минской и Витебской областях на «готовность к реагированию и взаимодействию на акты терроризма».

Об этом сообщило госагенство БелТА со ссылкой на ведомство. Там назвали соответствующие мероприятия учениями.

При этом в них участвуют не только сотрудники КГБ, но и МВД, Госпогранкомитета, армия, МЧС и другие ведомства.

Они планируют, среди прочего, использовать и военную технику. Больше подробностей нет.

Кстати, месяц подобную проверку реагирования на акты терроризма проводил Совет госбезопасности Беларуси. Тогда было запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности.