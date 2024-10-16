"Демонстрация" для Киева? Эксперт объяснил, зачем в Беларусь прилетали российские МиГ-31К

Опубликовано: 16.10.2024 16:23 , Обновлено: 16.10.2024

На прошлой неделе в Беларуси заметили российские истребители-перехватчики МиГ-31К, которые могут вооружаться гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Официально ни белорусское Министерство обороны, ни их российские коллеги о причинах "визита" не сообщали. Однако, специалисты назвали как минимум четыре возможных причины.

[info_b]МиГ-31К - истребитель-перехватчик 4 поколения с обновлённой системой связи и целеуказания. Способен развивать максимальную скорость порядка 3400 км/ч и летать на высоте до 20 км. Может вооружаться пушкой ГШ-23-6 и гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”.[/info_b]

Авторы тематического Telegram-канале “ОтВинта. Авиация Беларуси”, ссылаясь на “человека, близкого к белорусским ВВС”, сообщили, что это могло произойти в рамках обычной рекогносцировки, то есть проверки способности белорусских военных аэродромов принимать российскую авиацию.

“Ведь МиГ-31К ВКС РФ не прилетали в Беларусь уже как 1,5 года”, - пояснили специалисты, отметив, что ещё в конце августа один из каналов белорусских авиабаз сообщал о “подготовке к приёму российской авиации”.

Второй вероятной причиной эксперты назвали “обычной тренировкой” в рамках единой региональной системы ПВО. В этом случае причина замалчивания самого факта прилёта российских военных, по словам авторов Telegram-канале, объясняется спецификой службы военных.

“Военные в принципе не должны афишировать всю свою деятельность. На то они и военные”, - подчеркнул эксперт.

Впрочем, есть и другие варианты, например, что прилёт МиГ-31К ВКС РФ был “демонстрацией” для Киева, призванной показать “готовность к отражению так называемых провокаций со стороны Украины”, заявили авторы Telegram-канала.

Ещё одним возможным вариантом эксперты назвали управление российской авиацией в качестве самолёта системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ).

“Если кто не в курсе, МиГ-31 и на такое способны. В 1994 и 1999 годах, например, они привлекались к выполнению задач по контролю воздушной обстановки над Чечней, выполняя функции самолета ДРЛОиУ”, - пояснили специалисты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в тематическом Telegram-канале «ОтВинта. Авиация Беларуси» сообщили, что наша страна, вероятно, получила новую партию истребителей Су-30СМ. На просторах TikTok авторы заметили короткий ролик ВС РБ, на котором засветился новый бомбардировщик с бортовым номером “06”. Кроме того, на хвосте самолёта можно чётко рассмотреть государственный флаг Беларуси.

ВВС Беларуси получили очередную партию истребителей Су-30СМ — «ОтВинта»