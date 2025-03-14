Минюст Украины предложил конфисковать все местные активы «Беларуськалия»

Опубликовано: 14.03.2025 08:00 , Обновлено: 14.03.2025

Все активы компании "Беларуськалий", оставшиеся на территории Украины, могут быть конфискованы и взысканы в доход государства. С таким предложением выступило Министерство юстиции Украины, подав иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Согласно официальному заявлению пресс-службы украинского ведомства, к взысканию в доход государства заявлены следующие активы, принадлежащие ОАО “Беларуськалий”:

корпоративные права,

денежные средства,

железнодорожные вагоны,

калийные удобрения.

Основанием для судебного иска в украинском Минюсте назвали сотрудничество белорусской компании, которая находится под европейскими санкциями, с российскими предприятиями, включая предприятия военно-промышленного комплекса. Этот украинская сторона рассматривает как “пособничество ведению войны против Украины через финансово-хозяйственные взаимоотношения”.

В самой компании “Беларуськалий” судебный иск, нацеленный на конфискацию их активов, пока никак не прокомментировали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) уже продало части конфискованного после начала войны с Россией калия производства ОАО “Беларуськалий”. Сумма той сделки превысила 87 млн гривен, что эквивалентно 2 млн долларам. Эти средства ведомство пообещало направить на “укрепление экономики и обороноспособности государства”.

Украина продала часть конфискованного груза «Беларуськалия» на 2 млн долларов

Точных данных о том, какие активы белорусской компании на данный момент остаются в Украине, нет - Минюст их также не привёл. Однако осенью 2022 года начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов в эфире госТВ рассказывал, что на территории Украины из-за военных действий “застряли” порядка 7 тыс. белорусских вагонов, как самой БелЖД, так и различных предприятий, в том числе три белорусских локомотива. Часть вагонов, по его словам, не были конфискованы и не попали под контроль государства, а оставались на территориях предприятий-грузополучателей.