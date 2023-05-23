Минюст Беларуси назвал организации, которые смогут отправлять делегатов на ВНС
Министерство юстиции Беларуси обнародовало перечень общественных организаций, которые признаны "субъектами гражданского общества". Именно такие организации, согласно белорусскому законодательству, имеют право на "взаимодействие с государственными органами и организациями в особых формах". В числе прочего такой статус позволяет общественной организации выдвигать своих делегатов на Всебелорусское народное собрание (ВНС).
В списке субъектов гражданского общества Минюста всего пять организаций:
- Республиканское общественное объединение «Белая Русь»
- Беларусское общественное объединение ветеранов
- Общественное объединение «Беларусский республиканский союз молодежи»
- Общественное объединение «Беларусский союз женщин»
- Федерация профсоюзов Беларуси
Напомним, в 2022 году ВНС получил конституционный статус в Беларуси. В новом формате ВНС будет созван уже в 2024 году, после единого дня голосования и избрания депутатов всех уровней. В его состав должны войти 1200 делегатов, включая 400 представителей гражданского общества. Остальные места в ВНС займут чиновники, депутаты, судьи Конституционного и Верховного судов.
ЦИК запретил быть делегатами ВНС белорусам с «картой поляка»
Ранее в Центризбиркоме Беларуси сообщили, что делегатами ВНС не смогут стать белорусы с другим гражданством и «картой поляка».