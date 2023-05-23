Минюст Беларуси назвал организации, которые смогут отправлять делегатов на ВНС

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Опубликовано: 23.05.2023 09:57 , Обновлено: 23.05.2023

Министерство юстиции Беларуси обнародовало перечень общественных организаций, которые признаны "субъектами гражданского общества". Именно такие организации, согласно белорусскому законодательству, имеют право на "взаимодействие с государственными органами и организациями в особых формах". В числе прочего такой статус позволяет общественной организации выдвигать своих делегатов на Всебелорусское народное собрание (ВНС).

В списке субъектов гражданского общества Минюста всего пять организаций:

Республиканское общественное объединение «Белая Русь»

Беларусское общественное объединение ветеранов

Общественное объединение «Беларусский республиканский союз молодежи»

Общественное объединение «Беларусский союз женщин»

Федерация профсоюзов Беларуси

Напомним, в 2022 году ВНС получил конституционный статус в Беларуси. В новом формате ВНС будет созван уже в 2024 году, после единого дня голосования и избрания депутатов всех уровней. В его состав должны войти 1200 делегатов, включая 400 представителей гражданского общества. Остальные места в ВНС займут чиновники, депутаты, судьи Конституционного и Верховного судов.

ЦИК запретил быть делегатами ВНС белорусам с «картой поляка»

Ранее в Центризбиркоме Беларуси сообщили, что делегатами ВНС не смогут стать белорусы с другим гражданством и «картой поляка».