Министр торговли рассказал, о чем белорусы должны разговаривать дома

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.05.2023 13:44 , Обновлено: 05.05.2023

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 5 мая заявил, что белорусы должны дома разговаривать о войне. По его словам, это необходимо для воспитания детей и молодежи.

“Проводится большая работа, чтобы молодые люди знали о событиях Великой Отечественной войны и чтили тех, кто воевал в эти годы. При этом важно говорить об этом именно в семье и прививать свои детям соответствующие традиции. Одними учебниками мы память не сохраним, важно на своем примере показывать, как относиться к героическому подвигу нашего народа”, - рекомендовал чиновник.

По его словам, это поможет избежать таких трагедий в будущем.

Ранее глава Совета Республики Наталья Кочанова 20 января призвала белорусов заняться решением демографического вопроса. По ее мнению, жители страны и общественные организации должны это делать вместе.

Кочанова призвала белорусов улучшить демографию — «Если вместе, результат будет»