Кочанова призвала белорусов улучшить демографию - "Если вместе, результат будет"

Опубликовано: 20.01.2023 14:20 , Обновлено: 20.01.2023

Глава Совета Республики Наталья Кочанова 20 января призвала белорусов заняться решением демографического вопроса. По ее мнению, жители страны и общественные организации должны это делать вместе.

“Если все вместе — врачи, общественные организации, руководители регионов, предприятий и организаций, займутся решением этого вопроса — результат будет”, - предположила глава СР.

По мнению Натальи Кочановой, белорусы начнут приносить больше пользы, если заниматься их здоровьем. “Тогда они будут приносить пользу, добросовестно трудиться на своих рабочих местах”, - рассказала Кочанова, зачем ей улучшать демографическую ситуацию.

Ранее Белстат опубликовал статистику населения Беларуси. Согласно его данным на 1 января 2022 года, всего белорусов стало 9 255 524 человек. Это на 94,1тыс меньше, чем было 1 января 2022 года. Данные за прошедший 2022 год пока не публиковались.