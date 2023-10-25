Министр торговли Беларуси совершил "рабочий визит" в магазин

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Опубликовано: 25.10.2023 20:20 , Обновлено: 25.04.2025

Глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 25 октября провел "рабочий визит" в минский «Универмаг Беларусь». Именно так посещение магазина назвало пресс-служба министерства.

“Глава ведомства ознакомился с работой предприятия, основными показателями деятельности”, - сообщили там.

А ещё Алексей Богданов сделал то, что и большинство посетителей, которые посещают универмаг не с “рабочими целями”: посмотрел ассортимент “представленных товаров на полках, в том числе отечественного производства, наличие информации о скидках”.

В МАРТ сообщили, что участники встречи принимающей стороны (администрация универмага) внесла “конструктивные предложения” по совершенствованию госрегулирования цен.

В чем их суть, в пресс-службе МАРТ не уточнили. Зато рассказали, какими мыслями поделился министр с принимающей делегацией. «МАРТ постоянно проводит работу по координации взаимодействия между производителями и ритейлом. Вместе с тем сотрудничество должно быть построено на взаимовыгодных условиях, закрепленных в договорах и, конечно, обеспечивать положительный экономический эффект как для поставщика, так и торговли», - отметил Алексей Богданов. Как отреагировали (конструктивно ли?) на эти слова в администрации “Универмага Беларусь”, в пресс-службе МАРТ не рассказали.

Ранее Телеграф сообщил, что Белстат опубликовал статистику розничных продаж в Беларуси за 9 месяцев, согласно которой, белорусские товары потеряли долю рынка в стране. Их продажи от общего объема составили 60,8%.

Белорусы стали меньше покупать белорусских товаров. Что произошло?