МИД велел некоторым белорусам следить за новостями авиакомпаний. Зачем?

Опубликовано: 14.04.2024 14:22 , Обновлено: 14.04.2024

Министерство иностранных дел Беларуси в воскресенье, 14 апреля, призвало белорусов тщательно следить за официальными уведомлениями авиационных властей и компаний относительно введения ограничений на использование воздушного пространства в отдельных странах, а также за режимом работы аэропортов. Это связано с обострением обстановки на Ближнем Востоке и касается тех, кто в ближайшее время планировал поездку в этот регион.

После того, как Иран атаковал территорию Израиля сотнями ракет и беспилотников в ночь на 14 апреля, МИД Беларуси выразил “глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации” в данном регионе. В официальном сообщении белорусского внешнеполитического ведомства, опубликованного в телеграм-канале “Глас МИДа”, говорится о том, что Беларусь “последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами”.

Обращаясь к мировому сообществу и международным организациям, МИД Беларуси призвал их “предпринять меры и консолидировать усилия для безотлагательной стабилизации обстановки”, а для белорусских граждан, которые планировали ехать на Ближний Восток, дал ряд рекомендаций:

строго учитывать складывающуюся ситуацию,

отслеживать официальные уведомления авиационных властей относительно введения ограничений на использование воздушного пространства ряда стран,

следить за новостями о приостановке работы аэропортов.

По данным издания The Times of Israel, ряд крупных авиакомпаний, работающих на Ближнем Востоке, в воскресенье, 14 апреля, объявили об отмене некоторых рейсов и изменении маршрута других полётов после атаки Ирана на Израиль. Среди них такие компании, как Emirates Airlines, Etihad Airways, Fly Dubai и другие авиаперевозчики из Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Египта, Кувейта.

Что случилось на Ближнем Востоке?

Напомним, это была первая открытая атака на Израиль непосредственно с территории Ирана, которая стала ответом за атаку, осуществлённую предположительно израильскими военными на здание иранского посольства в столице Сирии Дамаске в начале месяца.

Иран впервые открыто атаковал Израиль ракетами и беспилотниками. В ООН и США отреагировали

Пойдут ли израильские власти на дальнейшую эскалацию конфликта, пока не известно, однако высшее руководство Ирана уже пригрозило Израилю ещё “более масштабной атакой”, если он ответит на ночные удары беспилотников и ракет. Вашингтон, в свою очередь, иранское руководство предостерегло от вмешательства.

Так, начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что Тегеран предупредил Вашингтон о том, что любая поддержка ответных мер Израиля станет поводом для удара по американским базам, сообщило издание The Times of Israel.