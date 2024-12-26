МИД России обвинил США в «стремлении» свергнуть Лукашенко

Опубликовано: 26.12.2024 10:59 , Обновлено: 26.12.2024

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавний призыв Госдепартамента США к своим гражданам покинуть Беларусь. Она назвала его "провокацией", которая, по её мнению, "направлена на нагнетание напряжённости".

По её словам, как [link href=“https://ria.ru/20241225/belorussiya-1991306271.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] РИА “Новости”, это не первое подобное заявление со стороны американских властей. По мнению пресс-секретаря российского МИДа, Вашингтон использует подобную тактику, “чтобы нагнетать напряжённость, выступать с некими или завуалированными угрозами в преддверии важных, в первую очередь электоральных процессов в тех странах, которые им, так сказать, не присягнули”.

Захарова назвала заявление Госдепа “попыткой дестабилизировать ситуацию в Беларуси”, которая, по её словам, “даже подтверждает устоявшийся курс Вашингтона на вмешательство во внутренние дела” страны, а также “на стремление свергнуть законные власти”.

“Вот эти все вбросы, я думаю, являются инструментом по стимулированию соответствующих антигосударственных настроений”, — заключила она.

Напомним, что 18 декабря Госдепартамент США обновил на своём сайте рекомендации по путешествиям для граждан своей страны, оставив без изменения максимальный, “красный” уровень предупреждения, введённый ещё в феврале 2022 года. Тогда Госдеп призвал своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь, а тех, кто уже находится в стране, немедленно покинуть её, мотивируя это “произвольным применением законов”, “риском задержания”, “содействием Беларуси в войне России против Украины”, “возможностью гражданских беспорядков” и “ограниченными возможностями посольства по оказанию помощи гражданам США”.

В сообщении на сайте Госдепа также [link href=“https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Belarus.html” target=“_blank” rel=“noopener”] отмечалось [/link], что Беларусь не признает двойное гражданство, и власти могут отказать в консульской помощи задержанным лицам с двойным гражданством.

Кроме того, Госдеп посоветовал «воздержаться от ввоза электронных устройств в Беларусь» и «предполагать, что все электронные сообщения и устройства в Беларуси контролируются белорусскими службами безопасности», которые якобы задерживали граждан США и других стран на основании информации, найденной на электронных девайсах.

Ранее Telegraf.news писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала “важным и необходимым” участие Беларуси в будущих мирных переговорах с Украиной.

МИД России потребовал участия Беларуси в мирных переговорах с Украиной