МИД призвал ОБСЕ возобновить военный диалог с Минском - «Претензии неуместны»

Опубликовано: 12.03.2026 09:00 , Обновлено: 12.03.2026

В Министерстве иностранных дел Беларуси (МИД) назвали неуместными претензии европейских стран к Минску по поводу "милитаризации региона". Вместо этого белорусские дипломаты призвали страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возобновить с Минском диалог - особенно по военной линии.

Такой призыв прозвучал из уст представителя Беларуси на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, который 11 марта проходил в Вене. На прошлом заседании Форума дипломаты из Великобритании обратились к Минску с требованием отказаться от “действий и риторики, которые ещё больше милитаризируют регион ОБСЕ”.

Такие претензии в Минске посчитали необоснованными, в первую очередь, в свете повышения военных расходов самих стран НАТО и ЕС, в том числе, соседних Польши, Литвы и Латвии, увеличения европейских расходов на техническое оснащение своих вооруженных сил и развитие военной промышленности.

В МИД напомнили, что в Беларуси на оборону выделяется чуть более 2% ВВП, что по сравнению с новой планкой, утверждённой для стран НАТО - в 5% выглядит куда скромнее.

“На фоне раздутых военных бюджетов наших соседей расходы Беларуси на оборону выглядят весьма сдержанно. Претензии к Минску в милитаризации, мягко говоря, неуместны. Беларусь не ввязывается в безрассудную гонку вооружений, радикально увеличивая военные расходы. В этом вопросе мы исходим из принципа разумной достаточности”, - заявили в МИД.

Размещение же на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Минске назвали “соразмерными” мерами по обеспечению национальной безопасности в условиях эскалации военно-политической напряжённости в регионе. При этом в ведомстве подчеркнули, что все подобные действия “носят исключительно оборонительный характер” и осуществляются в строгом соответствии с международным правом, в частности, Договором о нераспространении ядерного оружия.

Для снижения рисков и предотвращения инцидентов, на которых настаивали и члены британской делегации, ответом на выступление которой стало заявление МИДа, белорусская сторона призвала европейцев к “профессиональному и деполитизированному диалогу”, в первую очередь по военной линии. По словам белорусских дипломатов, от этого их западные оппоненты “упорно отказываются” на протяжении последних четырех лет.

“Быть может, западные политики попросту не доверяют в этих вопросах военным профессионалам, в ответственном общении которых может возобладать здравый смысл?”, - задали риторический вопрос в МИД, а заявления европейцев о том, что такому диалогу препятствует сотрудничество Беларуси с Россией, назвали “отговорками”, которые “не выдерживают никакой критики”.

Представители Беларуси упрекнули своих западных коллег в том, что те на протяжении уже многих лет “полностью игнорируют” те военно-политические инструменты, которые позволяют “практически снять” все вопросы к Минску, и призвали страны – участницы ОБСЕ “отказаться от логики конфронтации” и возобновить профессиональный диалог по военной линии - “для восстановления доверия и создания на европейском континенте пространства равной и неделимой безопасности”.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил о высокой вероятности перехода “глобальной войны из категории риска в категорию реальности” из-за отказа европейцев от формата диалога. Такое заявление белорусский дипломат сделал 4 декабря на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

МИД Беларуси предупредил ОБСЕ о риске глобальной войны — «Не будем компенсировать последствия чужих ошибок»