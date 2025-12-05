МИД Беларуси предупредил ОБСЕ о риске глобальной войны - "Не будем компенсировать последствия чужих ошибок"

Опубликовано: 05.12.2025 08:07 , Обновлено: 05.12.2025

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил о высокой вероятности перехода "глобальной войны из категории риска в категорию реальности" из-за отказа европейцев от формата диалога. Такое заявление белорусский дипломат сделал 4 декабря на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

По мнению Секреты, в настоящее время европейская безопасность переживает один из самых глубоких кризисов в истории, “заморозив” прежние эффективные форматы переговоров, “сведя доверие к нулю” и перейдя к “языку ультиматумов”.

“Европа фактически движется по самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряженности. Если мы не изменим эту логику, то глобальная война из категории риска перейдет в категорию реальности”, - заявил дипломат.

При этом представитель белорусского МИДа выразил уверенность в том, что в Европе “взаимные обвинения и барьеры, в том числе физические, в виде заградительных сооружений и закрытых погранпереходов, начали выстраиваться не после 2022 года, а “по нарастающей почти три десятилетия”.

“Оно происходило через игнорирование принципа неделимости безопасности, через попытки строить безопасность для себя и за счет других, через уверенность в том, что сила и давление - единственные средства достижения политических целей,” - процитировало выступление Секреты госагентство БЕЛТА.

Звучащие одновременно с этим в адрес Беларуси обвинения “в агрессивных намерениях, которых у нас никогда не было и нет”, Секрета назвал необоснованными, а “политизацию” тем нелегальной миграции и трансграничной контрабанды - инструментом для “нагнетания страха”.

“При этом напрочь игнорируется, что эти проблемы - прямое следствие кризисов, разрушенных государств и ошибочных внешнеполитических решений. Беларусь не обязана и не будет компенсировать последствия чужих ошибок”, - категорично заявил замминистра иностранных дел, подчеркнув при этом, что Беларусь “всегда остаётся открытой к контактам на должном уровне для совместного поиска решения имеющихся проблем”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре этого года Министерство иностранных дел Беларуси в ответ на угрозы Евросоюза ввести новые санкции и требование пресечь запуск воздушных шаров в сторону Литвы заявило, что видит в действиях Польши и Литвы жажду наживы.

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