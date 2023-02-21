МИД Польши объявил о готовности полностью закрыть границу с Беларусью

Опубликовано: 21.02.2023 11:18 , Обновлено: 21.02.2023

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский 21 февраля заявил, что Польша готова полностью закрыть границу с Беларусью.

«Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы», — сказал он.

Яблонский подчеркнул, что решение еще не принято, а текущая ситуация «анализируется по мере развития событий».

Напомним, глава МВД Польши Мариуш Каминьский 20 февраля принял решение ограничить движение белорусских грузовых автомобилей на последнем оставшемся открытым пограничном переходе Кукурыки-Козловичи, писал Телеграф.

При этом белорусские перевозчикам предложили возвращаться в Беларусь через Литву и Латвию. Грузовики с номерами других стран, могут продолжить пересекать границу в пограничном КПП «Кукурыки-Козловичи».