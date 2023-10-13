МИД осудил недопуск белорусского депутата в Польшу. Что хотел там делать?

Опубликовано: 13.10.2023 12:55 , Обновлено: 13.10.2023

В МИД Беларуси 13 октября заявили, что официальная Варшава сделала "недружественный шаг", не допустив на свою территорию белорусского депутата, который пытался пересечь границу на КПП между странами.

“Варшава включила всех белорусских депутатов и сенаторов в свои [санкционные] национальные и шенгенские визовые списки. Своим единоличным политизированным решением Польша закрыла возможность для Беларуси полноценно участвовать в наблюдении ОБСЕ за выборами по всей Европе”, - пожаловались во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

В МИД заявили, что “решительно осуждают” решение польских властей отказать во въезде белорусскому, официально включенному в состав миссии наблюдателей ПА ОБСЕ и “на законных основаниях направлявшемуся для наблюдения за предстоящими 15 октября парламентскими выборами в Польше”.

В МИД Беларуси посчитали, что таким образом Польша отсеивает «неугодных» наблюдателей, чем “грубо” нарушает взятые на себя обязательства по линии ОБСЕ.

“Подобные действия подрывают доверие к избирательному процессу в Польше, уже сейчас вызывают сомнения в честности и прозрачности этих выборов”, - сделали вывод в МИД.

Кого не пустили?

Речь идёт о депутате нижней палаты белорусского Парламента Дениса Карася, которого польские пограничники 12 октября попросили вернуться в Беларусь.

«Соседи от Бога, их не выбирают, мы заинтересованы в поиске путей нормализации отношений. Беларусь протянула руку дружбы, но, к сожалению, наши соседи этой возможностью в очередной раз не воспользовались», — заявил после этого белорусский депутат.

Польская сторона никак не прокомментировала произошедшее.

“Сложился какой-то миф”

У Беларуси и ОБСЕ всегда были сложные отношения, что касается наблюдения за выборами. А в 2020 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые выборы президента, заявив, что прошедшие “не соответствовали стандартам”. После этого эта организация не приглашалась на электоральные компании в стране.

В феврале 2023 года глава ЦИК Беларуси и вовсе заявил, что в международной практике нет единого документа, который бы устанавливал единые правила наблюдения за выборами делегатами от ОБСЕ.

“У нас сложился миф о какой-то исключительности в оценке выборов со стороны миссии БДИПЧ ОБСЕ. Хотя, если посмотреть, какого-то единого документа, который был бы принят всеми странами, подписан главами государств, ратифицирован всеми странами - членами организации, коими и мы являемся, пока сегодня нет”, - сказал тогда Игорь Карпенко.

А ещё ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в феврале 2022 года, что белорусская сторона думала над приглашением наблюдателей из ОБСЕ на референдум об изменениях в Конституции.

“Что касается приглашения БДИПЧ ОБСЕ, соответствующий Копенгагенский документ не накладывает обязательства приглашать БДИПЧ для наблюдения за референдумом”, - рассказал он. Но уточнил, что власти Беларуси потребовали, чтобы представители этой организации лично прибыли за приглашением в Минск. Однако те отказались.

В итоге, по его словам, Беларусь, Россия, перестали приглашать эту организацию для участия в наблюдении за выборами.

“Потому что мы видим, что итоговые доклады по электоральным кампаниям пишутся заранее, они максимально политизированы”, - сказал тогда Владимир Макей.

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