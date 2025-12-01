МИД Литвы ответил на ноту протеста МИД Беларуси из-за дрона, упавшего в Гродно

Опубликовано: 01.12.2025 19:56 , Обновлено: 01.12.2025

Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Кристина Беликова заявила, что её ведомство узнало о вызове в белорусский МИД литовского дипломата только из сообщений, появившихся в открытом доступе — из соцсетей.

«Приглашение приехать в МИД Беларуси он получил лишь спустя час», — утверждает Беликова.

В МИД Литвы заявили, что считают шаг белорусских коллег «отчаянным» в целях «скрыть собственные злонамеренные действия». Вильнюс в очередной раз обвинил Минск в «гибридной атаке» с помощью воздушных шаров и призвал «обеспечить надлежащий контроль над своей территорией и воздушным пространством», а также вернуть в Литву грузовики, застрявшие на территории Беларуси.

Напомним, что МИД Беларуси вызвал для вручения ноты протеста литовского дипломата (посла этой страны в Минске нет уже несколько лет) и потребовал разъяснить, каким образом в Гродно упал БПЛА, который, по утверждению МИД Беларуси, вылетел из литовского приграничья.

Позднее МВД Беларуси заявило, что дрон обладал камерой, которую можно было использовать для разведки, а также разбросал на территории Беларуси «печатные материалы экстремистской направленности».

МИД Беларуси потребовал от Литвы объяснений из-за упавшего в Гродно дрона