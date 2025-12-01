МИД Беларуси потребовал от Литвы объяснений из-за упавшего в Гродно дрона

Опубликовано: 01.12.2025 15:55 , Обновлено: 01.12.2025

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что в Гродно упал беспилотный летательный аппарат, который был запущен в Литве.

По словам МИД Беларуси, кто-то запустил БПЛА в Лаздийском районе Литвы. Ведомство уже вызвало для вручения ноты временного поверенного в делах Литвы в Беларуси Эрикаса Вилканецаса.

“Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флэш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы”,― утверждают в МИД Беларуси.

МИД уже обвинил власти Литвы в “преднамеренной провокации”.

Беларусь потребовала от Литвы:

предоставить подробную информацию об инциденте; провести расследование и привлечь виновных; принять меры для недопущения повторения подобных случаев.

В МИД Литвы на момент написания новости информацию не комментировали. Зато там объявили, что генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене в понедельник начала досудебное расследование “по факту оказания помощи другому государству в действиях, направленных против Литвы”. Так теперь в Литве расценивают содействие запуску воздушных шаров из Беларуси.

Судя по формулировке, литовцев, которые принимают эти воздушные объекты на своей территории будут судить не по статьям о контрабанде, а скорее о шпионаже и диверсиях в пользу другого государства.