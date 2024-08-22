МИД Казахстана вызвал белорусского посла после высказываний Лукашенко
Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Беларуси Павла Утюпина для того, чтобы "обсудить актуальные вопросы" сотрудничества двух стран. Это произошло после недавнего интервью Александра Лукашенко, в котором он высказал недовольство внешней политикой нескольких республик постсоветского пространства в отношении России, в том числе и Казахстана.
В ходе встречи министра иностранных дел Мурата Нуртлеу с белорусским послом Павлом Утюпиным стороны обсудили казахско-белорусское сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций. В частности, министр подчеркнул, что Казахстан проводит “сбалансированную и мирную внешнюю политику” в соответствии с уставом ООН и “основополагающими нормами международного права”.
“Наша страна твёрдо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность», — передали в МИД Казахстана. Там добавили, что в связи с этим министр призвал Беларусь к необходимости “объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов”.
К слову, такое заявление казахстанского МИД последовало после интервью Александра Лукашенко, которое он дал одному из российских телеканалов. В нём президент высказал недовольство тем, что многие постсоветские страны получают выгоду от РФ и не предлагают ей ничего взамен. Глава государства напомнил, что когда «в Казахстане что-то случилось», Астана обратилась не к Китаю, Индии или Пакистану, а к Москве и Минску: «Вот «Путин, Лукашенко, помогите!». И мы перебросили туда (миротворцев ОДКБ. — Прим. Ред.) в течение полудня — наши уже самолёты там приземлялись, в Казахстане. Утихомирили».
“Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. У меня тут были министры МВД (стран СНГ. — Прим. Ред.), я об этом много говорил. Так дело не пойдёт. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придёте еще к той же России и будете просить поддержки и помощи”, — заявил ранее Александр Лукашенко.
Ранее Telegraf.news писал, что посольство Беларуси в Ереване забросали картошкой, помидорами и яйцами. По [link href=“https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21652607” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] российского агентства ТАСС, таким образом представители партии «Во имя Республики» выразили протест «в связи с заявлениями Александра Лукашенко». Они потребовали, чтобы Армения «порвала дипотношения с Беларусью, а посла этой страны объявили нежелательной персоной».