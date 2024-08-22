МИД Казахстана вызвал белорусского посла после высказываний Лукашенко

Опубликовано: 22.08.2024 09:03 , Обновлено: 22.08.2024

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Беларуси Павла Утюпина для того, чтобы "обсудить актуальные вопросы" сотрудничества двух стран. Это произошло после недавнего интервью Александра Лукашенко, в котором он высказал недовольство внешней политикой нескольких республик постсоветского пространства в отношении России, в том числе и Казахстана.

В ходе встречи министра иностранных дел Мурата Нуртлеу с белорусским послом Павлом Утюпиным стороны обсудили казахско-белорусское сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций. В частности, министр подчеркнул, что Казахстан проводит “сбалансированную и мирную внешнюю политику” в соответствии с уставом ООН и “основополагающими нормами международного права”.

“Наша страна твёрдо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность», — передали в МИД Казахстана. Там добавили, что в связи с этим министр призвал Беларусь к необходимости “объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов”.

К слову, такое заявление казахстанского МИД последовало после интервью Александра Лукашенко, которое он дал одному из российских телеканалов. В нём президент высказал недовольство тем, что многие постсоветские страны получают выгоду от РФ и не предлагают ей ничего взамен. Глава государства напомнил, что когда «в Казахстане что-то случилось», Астана обратилась не к Китаю, Индии или Пакистану, а к Москве и Минску: «Вот «Путин, Лукашенко, помогите!». И мы перебросили туда (миротворцев ОДКБ. — Прим. Ред.) в течение полудня — наши уже самолёты там приземлялись, в Казахстане. Утихомирили».

“Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. У меня тут были министры МВД (стран СНГ. — Прим. Ред.), я об этом много говорил. Так дело не пойдёт. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придёте еще к той же России и будете просить поддержки и помощи”, — заявил ранее Александр Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что посольство Беларуси в Ереване забросали картошкой, помидорами и яйцами. По [link href=“https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21652607” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] российского агентства ТАСС, таким образом представители партии «Во имя Республики» выразили протест «в связи с заявлениями Александра Лукашенко». Они потребовали, чтобы Армения «порвала дипотношения с Беларусью, а посла этой страны объявили нежелательной персоной».

Посольство Беларуси в Армении забросали картошкой