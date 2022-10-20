МИД Беларуси потребовал от Литвы подумать о белорусских детях

Опубликовано: 20.10.2022 14:49 , Обновлено: 20.10.2022

В Министерстве иностранных дел Беларуси потребовали от властей Литвы пересмотреть «свою одиозную и абсолютно неприемлемую инициативу» в отношении санатория Беларусь» в г.Друскининкае, чтобы им не было «стыдно» как перед белорусскими, так и перед своими детьми. Что происходит?

Что сказали в МИД Литвы про санаторий Belorus в Друскининкае?

19 октября стало известно, что литовский МИД Литвы предложил согласовывать списки приезжающих в санаторий Belorus с офисом Светланы Тихановской.

«Мы предлагаем санаторию Belorus обращаться в офис Тихановской, представлять ему список граждан Беларуси, которые намереваются приехать на лечение, и получать его разрешение на приезд этих людей. После получения одобрения офиса Тихановской и рекомендаций МИД готов рассмотреть вопрос выдачи виз», — заявили там.

Кроме того, 17 октября руководство санатория Belorus сообщило, что собирается уволить четверть персонала (около 60 работников) из-за прекращения выдачи литовских виз белорусам.

[info_b] До 2020 года санаторий Belorus в Литве находился в ведении Главного экономического управления (который подчиняется Управлению делами президента Беларуси. В середине июня 2021 года санаторий из-за санкций ЕС передали Республиканскому центру общественного здоровья и санаторно-курортного лечения РБ. [/info_b]

«Открыто спекулируют на здоровье белорусских детей»

20 октября МИД Беларуси отреагировал на предложение МИД Литвы. Там расценили его как «полное попрание всех норм цивилизованного общения, превращение в фарс системы дипломатических отношений между государствами».

«Литовский МИД прекрасно осведомлен о том, что основной категорией белорусских граждан, направляемых на оздоровление и реабилитацию в г. Друскининкай, являются дети, в том числе дети-инвалиды с различными хроническими заболеваниями. Попытка Вильнюса открыто спекулировать на здоровье белорусских детей находится за гранью человеческой морали», — считают в пресс-службе МИД.

«Системная поддержка и финансирование структур, которые ставят своей целью силовое свержение власти в Беларуси, – это уже не игры. Так можно доиграться до необратимых последствий», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

И призвали власти Литвы «пересмотреть свою одиозную и абсолютно неприемлемую инициативу, отказаться от неприкрытого вмешательства во внутренние дела соседнего суверенного государства, чтобы в перспективе не было стыдно не только перед белорусскими, но и своими детьми»

Ранее Телеграф писал, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал освещение латвийскими СМИ ДТП, которое произошло в Риге в конце сентября. Почему?

МИД Беларуси обвинил СМИ Латвии в «примитивной лжи» из-за ДТП в Риге