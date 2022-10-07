МИД Беларуси обвинил СМИ Латвии в «примитивной лжи» из-за ДТП в Риге

Опубликовано: 07.10.2022 11:56 , Обновлено: 07.10.2022

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал освещение латвийскими СМИ ДТП, которое произошло в Риге в конце сентября. Почему?

«Примитивная ложь»

Вопрос Глазу об аварии задали сотрудники гостелеканала СТВ. Он звучал так: «Латвийские СМИ всю неделю рассказывают о белорусском дипломате, который совершил в Риге ДТП и скрылся с места происшествия. Вы уже установили, кто это? Предприняты ли какие-либо меры?».

На что пресс-секретарь МИД ответил:

«Дело в том, что благодаря стараниям латвийской стороны в Риге отсутствуют белорусские дипломаты. Авторы инсинуации, наверное, забыли это учесть. В этой части вся распространяемая информация является примитивной ложью. На многих фото и видео видны номера транспортного средства».

Глаз утверждает, что на машине — номера иностранных дипломатов, работающих в Беларуси с минской регистрацией.

«Комичность ситуации в том, что речь идет об одном из европейских дипломатов, работающих в нашей стране. То есть европейский дипломат в европейской Риге протаранил машину рижанина, а виноваты почему-то несуществующие сотрудники белорусского посольства», — сказал он.

И добавил, что отправил в МИД Латвии всю имеющуюся у них информацию.

«За рулем был латыш»

Мы посмотрели, что писали о ДТП в латвийских СМИ. Например, Apollo и TV.net со ссылкой на ТВ3 Bez Tabu сообщили, что инцидент произошел в Риге 23 сентября.

По их информации, на одной из заправок в автомобиль латыша въехал автомобиль Audi, «предположительно связанный с белорусским посольством», заявили там.

В изданиях подчеркнули, что за рулем Audi также был латыш, который «начал учить вождению», а потом скрылся с места ДТП. В этих СМИ ничего не говорили, что виновником стал именно белорусский дипломат.

В свою очередь правоохранители Латвии отметили, что продолжают поиски автомобиля.

Ранее Телеграф писал, что в польском городе Гданьск полицейские задержали 26-летнего жителя, который угрожал белорусу ножом и угнал у него автомобиль. Также он, пытаясь скрыться, хотел задавить одного из офицеров.

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