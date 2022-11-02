МИД Беларуси посоветовал армянским дипломатам "читать и перечитывать" выступления Лукашенко

Опубликовано: 02.11.2022 18:47 , Обновлено: 02.11.2022

В МИД Беларуси 2 ноября ответили на заявление МИД Армении, в котором назвали слова Александра Лукашенко "сумбурными и несоюзническими". Пресс-секретарь белорусского ведомства назвал это "оригинальной позицией".

Анатолий Глаз утверждает, что власти Беларуси доказывали “верность своим союзническим обязательствам не на словах, а на деле” на протяжении всей своей истории.

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“Непрофессионально ставить под сомнение этот очевидный факт. Порядочность – одна из черт нашей внешней политики”, - [link href=“https://mfa.gov.by/press/news_mfa/a1291051e93deaf2.html” rel=“noopener” target=“_blank”] утверждает [/link] представитель МИД Беларуси

Анатолий Глаз попытался убедить журналистов, что подходы Александра Лукашенко к армянско-азербайджанскому конфликту “не оторваны, а напротив – основаны на реальности, понятны и по-союзнически честны”. И высказал мнение, что именно так и нужно разговаривать с союзниками.

“К чему эта запоздалая оценка МИД Армении? Напомню, что белорусская сторона последовательно выступала за мирное урегулирование карабахского конфликта, прилагая к этому значительные усилия во всех доступных форматах – как многосторонних, так и двухсторонних”, - заявил представитель МИД Беларуси.

Анатолий Глаз порекомендовал армянским дипломатам “внимательно читать и перечитывать многочисленные выступления” Александра Лукашенко на тему войны Армении и Азербайджана.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян 2 ноября отреагировали на заявления Александра Лукашенко на счет армянско-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

Он назвал слова Лукашенко «сумбурными и необоснованными».

В МИД Армении назвали слова Лукашенко о войне с Азербайджаном «сумбурными и не союзническими»