МИД Беларуси отозвал посла из Таллина и потребовал сократить посольство Эстонии до одного дипломата и завхоза

Опубликовано: 23.09.2022 16:52 , Обновлено: 23.09.2022

В МИД Беларуси обвинили власти Эстонии в попытке "говорить от имени народа Беларуси". А потому отозвали своего посла из этой страны и потребовали сократить штат дипмиссии Эстонии в Минске до одного дипломата и завхоза с 1 октября 2022 года.

Все это было объявлено 23 сентября, когда в МИД Беларуси вызвали временную поверенную в делах Эстонии в Республике Беларусь Триин Хиесалу.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили ей, что “проанализировали ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН”.

Белорусские чиновники утверждают, что не могут расценить их “иначе, как провокации в отношении суверенитета и независимости” Беларуси.

В этой связи в МИД Беларуси решили, что штат посольства этой страны “должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала”.

“Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. Посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск”, - заявили в МИД Беларуси.

“Вопросы восстановления полноценного дипломатического присутствия и полномасштабного диалога могут быть рассмотрены белорусской стороной после того, как руководство Эстонии вернется к цивилизованным общепризнанным принципам межгосударственного общения и взаимоуважительного диалога”, [link href=“https://mfa.gov.by/press/news_mfa/c1ae5df9437c9ab7.html” target=“_blank” rel=“noopener”] Сообщили [/link] в МИД Беларуси.

Ранее посольство Эстонии в США устроило форум совместно со Светланой Тихановской о роли властей Беларуси в войне в Украине.

Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поддержал предложение президента США Джо Байдена на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Макей поддержал Байдена на Генассамблее ООН