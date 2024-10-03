МИД Беларуси обвинил Литву в "грязных методах". Что случилось?

Опубликовано: 03.10.2024 20:05 , Обновлено: 03.10.2024

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что Литва "совершила очередную антибелорусскую политическую акцию", когда обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с материалами для расследования "ситуации в Беларуси", и обвинил официальный Вильнюс в использовании "самых грязных методов работы".

“Литва совершила очередную антибелорусскую политическую акцию. Уходящая литовская администрация, которая давно не гнушается использовать самые грязные и противоречащие международному праву методы работы, решила задействовать контролируемые Западом судебные инстанции, ангажированный характер которых уже давно для всех стал очевиден”, - передало слова Рыженкова агентство БелТА.

По словам главы МИД, в Беларуси об этом намерении официального Вильнюса знали давно. “И мы хорошо знаем, для чего и с чьей подачи это делается. Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов. Мы спокойно смотрим на эту возню и не перестаем призывать соседей к благоразумию и адекватности”, - добавил Рыженков.

Обращение Литвы в МУС

Напомним, 30 сентября Министерство юстиции Литвы сообщило, что передало в МУС материалы “по ситуации в Беларуси” для расследования. Этим должна заняться прокуратура суда. Власти Литвы обвинили официальный Минск в “репрессиях” против граждан Беларуси и “высылке” их части за пределы страны.

Беларусь не является участником Римского статута, на основании которого был создан МУС. “Суд может осуществлять свою юрисдикцию, если хотя бы часть деяния происходит на территории государства-участника. В данном случае жертвы пересекают территорию Литвы и других государств-участников”, - утверждают в литовском Минюсте.

А Литва является государством-участником Римского статута. “Правительство Литвы со всем уважением обратилось к прокуратуре с просьбой расследовать все прошлые, текущие и будущие преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, о которых идет речь и которые были совершены на территории Республики Беларусь и частично на территории Литвы, по крайней мере, с 1 мая 2020 года”, - заявили в ведомстве.

По словам министра юстиции Литвы Эвелины Добровольской, правительство страны “взяло на себя инициативу стать первым государством, которое обратилось в Международный уголовный суд по ситуации в Беларуси”.

Ранее Telegraf.news писал, что глава МИД Рыженков призвал официальный Вильнюс “отойти от края пропасти” и “вернуться к конструктивному сотрудничеству”, в том числе по линии спецслужб. По словам главы МИД, белорусско-литовские отношения сейчас “переживают наихудший период за всю историю двустороннего взаимодействия”.

Глава МИД Беларуси призвал Литву «отойти от края пропасти» и возобновить контакты на уровне спецслужб