МИД Беларуси обвинил Госдеп США в отсутствии "толковых специалистов" по Беларуси

Опубликовано: 18.01.2023 18:39 , Обновлено: 18.01.2023

В МИД Беларуси ответили на введение США новых санкций в отношении 25 белорусских государственных функционеров выказываением сожаления и обвинениями во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз пожаловался, что с наступлением нового года “политика Госдепартамента США осталась старой”. По его словам, в МИД Беларуси расценивают новые санкции “как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, как попытку оказать давление на судебную систему нашей страны”.

По мнению Анатолия Глаза, американские дипломаты “не могут остановиться” и раскручивают “спираль эскалации”. В то же время, белорусский чиновник предложил американским коллегам другое занятие - “искать компромиссы”.

“Еще больше вызывает сожаление факт полного отсутствия в Госдепартаменте США мало-мальски толковых специалистов по Беларуси, которые могли бы проинформировать свое руководство о реальной ситуации в нашей стране, о том, чем живет белорусский народ и кого он поддерживает”, - заявил представитель МИД Беларуси российскому агентству ТАСС.

Ранее Телеграф сообщил, что США ввели новые санкции, а точнее, визовые ограничения, против 25 должностных лиц Беларуси в ответ на заочные суды над Светланой Тихановской и другими белорусами.

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